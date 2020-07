Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan, candidatul dreptei la Primaria Capitalei, sustine ca Victor Ponta si Robert Negoita fug de asocierea cu PSD. Primarul Sectorului 3, plecat din PSD, va candida din partea ProRomania pentru un nou mandat si-l va sustine pe Victor Ponta la Primaria Capitalei, sustin surse politice pentru…

- In urma cu patru ani Gabriela Firea promitea construirea a 20 de gradinițe cu program prelungit, dar rezultatul este zero, a declarat, miercuri, Nicușor Dan, candidatul susținut de PNL și USR la Primaria Generala a Capitale „In urma cu patru ani, in campania electorala, candidatul PSD Firea promitea…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat marți seara la Antena 3 ca nu mai candideaza la Primaria Capitalei daca pe flancul de centru-stanga este un candidat mai bun decat ea. Dimineața Firea declara la Adriana Nedelea LA FIX ca nu va renunța la candidatura sa și ca partidul o susține."In aceasta…

- "Ar inseamna sa fim altfel, practic diferiti decat intreaga lume, decat toata Europa. Urmarim in fiecare zi tot ceea ce se intampla in Germania, in Franta, de asemenea, in Austria, in Elvetia, Spania. Toti incearca sa se obisnuiasca cu acest virus de tip nou. Viata intra in normal putin cate putin,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca este filata pe drumul de la primarie pana la ea acasa și ca știe cine sunt cei care fac acest lucru, iar informațiile le va prezenta la momentul potrivit."Ma aștept la o campanie foarte murdara. Sunt filata, sunt urmarita, sunt cautata acolo unde, oricum,…

- Scandalul a izbucnit dupa ce Violeta Alexandru a scris pe Facebook ca PSD realizeaza un sondaj pentru a testa increderea cetatenilor in alti social-democrati decat Gabriela Firea, in cursa pentru Primaria Capitalei. Cetatenii care au completat chestionarul au fost intrebati cu cine ar vota daca pentru…

- Primarul general, Gabriela Firea, "cauta din nou scandalul si victimizarea" anuntand deschiderea teatrelor, desi reglementarile nationale interzic pentru moment spectacolele in spatii inchise, a afirmat Nicusor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei sustinut de PNL si USR."Gabriela…

- Primarul general, Gabriela Firea, "cauta din nou scandalul si victimizarea" anuntand deschiderea teatrelor, desi reglementarile nationale interzic pentru moment spectacolele in spatii inchise, a afirmat Nicusor Dan, candidat independent la Primaria Capitalei sustinut de PNL si USR. "Gabriela Firea cauta…