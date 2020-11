Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Barack Obama i-a indemnat miercuri pe democrati sa se mobilizeze masiv pana la 3 noiembrie pentru Joe Biden si sa nu creada ca alegerile sunt deja castigate pentru ca sondajele sunt favorabile, scrie AFP. "Nu ne putem complace", a declarat el la Philadelphia, cu 13 zile inainte…

- Robert Negoița cere demiterea urgenta a prefectului Capitalei! Primarul Sectorului 3 susține ca premierul Ludovic Orban ar trebui sa-l schimbe urgent din funcție pe Gheorghe Cojan, un personaj caruia i se potrive...

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, care a câștigat un nou mandat în urma alegerilor de duminica, susține ca Gabriela Firea este propriul sau inamic și "victima propriei dorinte de marire" și ca era "terorizata" de "paranoia" ca el si-ar fi dorit sa "atace…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, l-a felicitat, luni, pe Nicușor Dan pentru ca a caștigat alegerile pentru Primaria Generala a Capitalei: „Ii doresc sa aiba un mandat plin de rezultate bune, pentru ca Bucureștiul are nevoie de foarte multe schimbari in bine”, conform Mediafax.Citește…

- Dragi locuitori ai Sebeșului, Alegerile locale sunt despre OAMENI! Oameni ca TINE au decis sa se implice și sa candideze pentru a schimba in bine comunitatea in care traiesc. Cu acest crez, echipa USR-PLUS a intrat in competiția electorala pentru Primaria și Consiliul Local Sebeș. Sunt oameni noi in…

- Liderul Pro Romania este de parere ca Ludovic Orban ca pune oamenii in pericol, prin insistența de a se organiza alegeri locale pe 27 septembrie. „Am avertizat in mod repetat si vehement ca Orban si PNL ne pun pe toti in pericol prin ticalosia lor cu Alegerile organizate fara conditii de siguranta…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a anunțat, miercuri, ca a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. El spune ca, deși nu a avut niciun simptom specific , a inceput sa se simta rau marți seara. Astfel, dupa ce a efectuat un test in cursul zilei de miercuri, a aflat ca este pozitiv pentru Sars-CoV-2.