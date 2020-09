Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la Primaria Sectorului 3, Aurelian Badulescu, il provoaca pe actualul primar, Robert Negoița, la o dezbatere electorala, asta dupa ce a aflat ca acesta din urma s-a vindecat de Covid-19.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale ”Am ințeles ca domnul…

- Candidatul Aliantei Pro Bucuresti 2020 la Primaria Sectorului 3, Robert Negoita, a anuntat, miercuri seara, ca s-a vindecat de COVID-19. "Sunt vindecat si ma simt excelent, gata sa ma apuc iar de treaba. Au fost doua saptamani ciudate in care as minti sa va spun ca totul a fost simplu", a afirmat el.…

- La doua saptamani dupa ce a fost diagnosticat cu infecție cu Covid-19, primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoița, a fost testat negativ. Edilul spune ca a trecut peste provocarile din ultima perioada cu ajutorul susținatorilor sai. “Sunt fericit și bucuros sa va anunț ca, la doua saptamani…

- Robert Negoita, candidat din partea Aliantei Pro Bucuresti 2020 la Primaria Sectorului 3, a anuntat ca s-a vindecat de COVID-19."La doua saptamani de cand am fost depistat pozitiv la infectarea cu virusul COVID 19 sunt vindecat si ma simt excelent, gata sa ma apuc iar de treaba. Au fost doua…

- "La doua saptamani de cand am fost depistat pozitiv la infectarea cu virusul COVID 19 sunt vindecat si ma simt excelent, gata sa ma apuc iar de treaba. Au fost doua saptamani ciudate in care as minti sa va spun ca totul a fost simplu. Impactul emotional si, uneori fizic, au fost provocari pe care…

- Robert Negoita, candidat din partea Aliantei Pro Bucuresti 2020 la Primaria Sectorului 3, a anuntat ca s-a vindecat de COVID-19. "La doua saptamani de cand am fost depistat pozitiv la infectarea cu virusul COVID 19 sunt vindecat si ma simt excelent, gata sa ma apuc iar de treaba. Au fost…

- In motivarea prefectului se arata faptul ca Robert Negoița, deși a fost ales pe listele PSD, a fondat și va candida pe listele partidului București 2020, in alianța cu partidul Pro Romania. „Se constata incetarea de drept la data de 19 august 2020 a mandatului de primar al Sectorului 3 București al…

- "Azi, am fost notificat de colegii mei din Primaria Sectorului 3 de faptul ca s-a primit prin email un ordin de suspendare a mea din funcția de Primar al Sectorului 3, ordin emis de Prefectul Municipiului București. Spun ca am fost notificat de colegi, dat fiind ca, așa cum știți, saptamana trecuta,…