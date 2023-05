Robert Negoiță a rămas fără permis. Polițiștii l-au depistat conducând pe contrasens Potrivit unor surse din poliție, primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a fost depistat de polițiști de la rutiera conducand pe contrasens. Edilul a fost amendat cu 870 de lei și i-a fost suspendat permisul pentru 60 de zile. „Polițiști din cadrul Brigazii Rutiere, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit un conducator auto, care se deplasa pe Calea Dudești, pe sensul opus de circulație. Barbatul a fost sancționat cu amenda in valoare de 870 lei și s-a dispus suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 zile”, a transmis Brigada Rutiera București. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

