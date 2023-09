Stiri pe aceeasi tema

- Meciurile serii din grupele UEFA Champions League au putut fi urmarite, in format LIVE SCORE, pe AS.ro. Barcelona a dat recital impotriva lui Antwerp si a obtinut o victorie categorica. Campioana Europei, Manchester City, a fost condusa la pauza de Steaua Rosie, dar a dat recital dupa pauza. In derby-ul…

- UEFA l-a delegat pe Radu Petrescu, marți seara (22:00), la meciul Barcelona - Antwerp (transmis de Digi Sport 2, Prima Sport 3 și Orange Sport 4), in grupa H de Champions League. VAR și AVAR, tot romani: Catalin Popa și Ovidiu Hațegan. Romania nu a mai avut o echipa in grupele Champions League din 2013,…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a declarat, miercuri, ca rivalitatea cu argentinianul Lionel Messi s-a incheiat si a apreciat ca amandoi au schimbat istoria fotbalului, potrivit news.ro."Daca il iubesti pe Cristiano, nu esti obligat sa-l urasti pe Messi. Amandoi am schimbat istoria fotbalului…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a declarat, luni, ca Bayern Munchen, fosta sa echipa, a gasit un excelent inlocuitor in capitanul nationalei de fotbal a Angliei, Harry Kane, transmite DPA, potrivit Agerpres.Lewandowski l-a definit pe Kane drept un ''super atacant'' la gala premiilor Sport Bild,…

- Atacantul englez Harry Kane (Tottenham) a semnat vineri, pentru patru sezoane, pana in vara lui 2027, cu clubul german de fotbal Bayern Munchen, a anuntat, sambata, clubul bavarez intr-un comunicat dat publicitatii, citat de AFP, conform Agerpres.Transferul lui Kane (30 de ani), considerat inlocuitorul…