Robert De Niro nu se retrage nici la 77 de ani. Pregăteşte trei filme în 2020 Pe 17 august Robert De Niro implinește 77 de ani, dar nici nu-i trece prin gand sa se retraga din industria filmului. La inceputul anului, a anunțat ca pregateste trei filme in 2020. Actorul American are o avere de 500 de milioane de dolari și a investit mare parte din bani in industria imobiliara și respectiv cea ospitaliera. Pandemia i-a dat peste cap planurile, pana acum, dar va gasi el soluții, ca intotdeauna. Robert De Niro nu se retrage nici la 77 de ani Viața lui Robert De Niro a fost tumultoasa, inca de la inceput. Totuși, și-a construit o cariera fabuloasa. Se spune ca este genial, dupa… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

