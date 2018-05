Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala transmite miercuri de ce trebuia presedintele Iohannis sa o revoce pe Laura Codruta Kovesi la cererea lui Tudorel Toader, aratand ca ministrul Justitiei are o competenta expresa si putere de decizie asupra activitatii desfasurate de procurori. Curtea Constitutionala…

- Presedintele Romaniei urmeaza sa emita decretul de revocare din functie a procurorului sef al DNA, fiind constatata existenta unui conflict juridic de natura constitutionala generat de refuzul sefului statului de a da curs propunerii de revocare, se arata intr un comunicat al CCR, transmis miercuri…

- "Ce face Curtea Constitutionala? Sa intareasca pozitia Executivului, a ministrului Justitiei in ceea ce priveste relatia institutionala intre ministrul Justitiei si Ministerul Public. CCR reglementeaza ca Ministerul Public functioneaza sub autoritatea ministrului si presedintele are un rol solemn…

- Prima reactie a ministrului Justitiei, dupa decizia CCR privind revocarea lui Kovesi. Tudorel Toader a scris, pe pagina sa de Facebook, ca judecatorii CCR au confirmat faptul ca presedintele Romaniei nu are nicio atributie legala asupra competentelor procurorilor-sefi. “Decizia CCR valorifica principiul…

- „In condițiile in care Președintele Romaniei nu are abilitarea legala și nici competențele funcționale de evaluare a activitații profesionale și manageriale desfașurate de procurorul șef al DNA; In condițiile in care argumentele care au stat la baza declanșarii procedurii de revocare au devenit mai…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, este convins ca Iohannis va respinge solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. 'Situatia de la DNA se va rezolva in mod natural. Am mare incredere…