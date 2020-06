Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat ca seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, l-a anuntat la un moment dat ca in mai multe unitati de primire urgente din tara exista masti neconforme si a sesizat Unifarmul sa le retraga. El a spus ca, daca cineva a profitat de o lipsa…

- Margherita de la Clejani a decis sa faca schimbari importante in viața ei, dupa ce in urma cu doar cateva saptamani, a fost implicat intr-un scandal, in urma unui accident rutier pe care l-a provocat. Artista a fost suspecta ca ar fi consumat droguri, in acel moment. Acum, fiica Clejanilor a luat o…

- Brigitte Sfat a postat pe Facebook un mesaj in care explica ce s-a intamplat in casa sa si a lui Florin Pastrama. Primele declaratii ale fiului lui Brigitte Pastrama. Cum raspunde tanarul acuzatiilor de furt si lovire aduse de mama sa "Dragii mei S au facut atatea speculatii…

- Brigitte și Florin Pastrama s-au cunoscut pe platourile de filmare ale reality show-ului Ferma, iar atunci nimeni nu dadea o șansa relației lor. Iata insa ca in iulie 2019, cei doi s-au casatorit. Fosta soție a lui Ilie Nastase a recunoscut ca nu iși scapa soțul din ochi, de teama sa nu fie din nou…

- Șapte persoane au fost reținute dupa scandalul pentrecut, ieri, pe strada Barbu Lautaru din Blaj, pentru stingerea caruia au intervenit 30 de polițiști și jandarmi. Șase persoane au fost reținute pentru tulburarea liniștii publice, iar una pentru ca a postat pe Facebook comentarii la adresa forțelor…

- Cunoscut ca un fervent susținator al Bisericii Ortodoxe Romane, Gigi Becali recunoaște ca l-a sunat pe ministrul de Interne, Marcel Vela, dupa ce președintele Klaus Iohannis a criticat public protocolul MAI - BOR, prin care romanii ar fi avut voie sa mearga la biserica dupa Paști și prin care Poliția…

- Dorinel Munteanu duce un proces de uzura cu Gigi Becali. In perioada 2003 – 2005, fostul mijlocaș a evoluat pentru Steaua și dupa mai mulți ani a aflat ca, in acea perioada, latifundiarul din Pipera nu i-a platit contribuțiile catre stat. Fiind rezident german, Dorinel a fost inștiințat de nemți ca…

- CFR Calatori a suplimentat numarul de vagoane in aceasta perioada, iar pentru asigurarea distantei sociale in trenuri se aplica regula un loc liber, un loc ocupat, inclusiv pentru vagoanele de dormit si cusete, a declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Cetatenii care sunt nevoiti…