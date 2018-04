Petre Apostol Maine, pe un traseu amenajat in zona localitatilor Boldesti-Scaeni, Seciu, Bucov, se va da startul unei noi editii a circuitului national de ciclism pe sosea Road Grand Tour, organizat de Asociatia Judeteana de Ciclism Prahova, desfasurandu-se primul concurs, intitulat „Drumul Vinului”. In acest sezon, concursul este cuprins, totodata, si in cadrul primei editii a Cupei Nationale de seniori si a celei de juniori, competitii organizate de Federatia Romana de Ciclism, alcatuite din cinci etape derulate de-a lungul intregului sezon, iar intrecerea din Prahova reprezinta debutul acestora…