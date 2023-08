RO-Alert: Prezența unui urs semnalată în localitatea Sălciua de Jos, comuna Sălciua ISU Alba a transmis acum cateva momente o averizare prin care anunța prezența unui urs in localitatea Salciua de Jos, comuna Salciua. „A fost semnalata prezenta unui urs in localitatea Salciua de Jos (comuna Salciua). S-a transmis mesaj RO-Alert locuitorilor din zona”, a transmis ISU Alba. FOTO: ARHIVA The post RO-Alert: Prezența unui urs semnalata in localitatea Salciua de Jos, comuna Salciua first appeared on campeniinfo.ro | stiri campeni | ziar campeni . Citeste articolul mai departe pe campeniinfo.ro…

Sursa articol si foto: campeniinfo.ro

