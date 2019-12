RNP Romsilva - ritm accelerat de înființare a perdelelor forestiere Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a inființat in acest an perdele forestiere pe o suprafața de 68 de hectare, cu o lungime totala de 22,6 kilometri, prin realizarea de lucrari de impadurire pe mai multe șantiere din județele Calarași și Constanța, fiind plantați circa 340.000 de puieți forestieri. Costul total al lucrarilor de inființare a perdelelor forestiere este, in acest an, de circa 890.000 de lei. In anii precedenți, Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a inființat perdele forestiere pe o suprafața de peste 30 de hectare și o lungime de peste 10 kilometri… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

