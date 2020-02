„RMN electoral“: Iată metastazele Iaşului politic! Analiză în culisele partidelor Scena politica ieseana s-a agitat puternic in ultimele saptamani, in contextul apropierii alegerilor locale si eventualelor alegeri anticipate pentru Parlament. Filialele locale sunt macinate de conflicte interne, diverse tabere se „faulteaza" reciproc, iar listele finale ale candidaturilor, inclusiv cele pentru primari, intarzie sa apara. PNL e rupt in doua tabere, in USR scandalurile apar o data la cateva zile, PSD pare ca s-a i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

