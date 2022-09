RMN – Cea mai sigura metoda de diagnostic Investigatia denumita RMN reprezinta o modalitate de diagnostic foarte utila si perseverenta din punct de vedere medical, intrucat este non-invaziva, nedureroasa si extrem de eficienta. Pe langa acest aspect, putem sa mentionam si faptul ca in cadrul Grupului Medical Romgermed vei putea sa te bucuri de aceasta procedura gratuit daca alegi sa mergi cu trimitere de la medicul specialist sau medicul de familie. In acest sens, investigatia va fi decontata de Casa de Asigurari la care esti inscris. Care este modul in care functioneaza procedura RMN? Denumita si RMN , aceasta fiind prescurtarea de la… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima perioada, la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Iasi au venit mai multe persoane care au solicitat informatii despre concediul medical pentru ingrijirea pacientilor cu afectiuni oncologice in varsta de peste 18 ani. Astfel, reprezentantii CJAS au facut o serie de precizari in legatura…

- Colonoscopia sau endoscopia digestiva inferioara este o metoda de diagnostic, dar și de tratament a diferitelor afecțiuni ale colonului. Cu ajutorul acesteia se pot identifica posibile formațiuni tumorale, dar și polipii și diverticulii intestinali. Investigația dureaza cateva zeci de minute și se face…

- Colonoscopia sau endoscopia digestiva inferioara este o metoda de diagnostic, dar și de tratament a diferitelor afecțiuni ale colonului. Cu ajutorul acesteia se pot identifica posibile formațiuni tumorale, dar și polipii și diverticulii intestinali. Procedura permite stabilirea unui diagnostic foarte…

- Varicele reprezinta o afecțiune inflamatorie cronica a venelor de la nivelul picioarelor cu aspect inestetic, care creaza un mare disconfort fizic, iar in timp conduc la probleme serioase de sanatate. Boala venoasa evolueaza gradual și poate aduce o serie de complicații, de aceea trebuie intervenit…

- CARAȘ-SEVERIN – Noul echipament medical a fost deja pus in funcțiune, achiziția sa fiind scoasa la mezat in martie, pentru 650.000 de lei, administrația județului batand palma pentru 583.100 de lei. De fapt, in urma a trei achiziții facute de județ pentru spital, de anul acesta, economisirea s-a rotunjit…

- Seful Clinicii II Ortopedie si Traumatologie a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Timisoara, dr. Jenel-Marian Patrascu, a prezentat in Conferinta nationala ”Tehnologia & IHealth in Medicina Secolului XXI” de la Targu Mures o metoda inovativa unica in tara pentru tratarea leziunilor articulatiei…

- Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA (UNOPA) a organizat zilele trecute in mediul online dezbaterea „Strategia Nationala HIV/SIDA - evaluarea situatiei si directii de actiune". Pacientii au adus in atentia autoritatilor in primul rand problemele Programului de Tratament…

- Nora este una dintre cele mai indragite concurente de la Mireasa sezon 5. Tanara a fost nevoita sa paraseasca competiția pentru ca avea probleme de sanatate din cauza conflictului deschis cu doamna Dana. Acum a spus ce diagnostic i-a pus medicul.