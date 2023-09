Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect legislativ potrivit caruia cetatenii vor putea accesa servicii consulare online, fara a fi nevoiti sa se prezinte la sediul misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, a fost depus la Parlament de parlamentarii USR de Diaspora, Radu Mihail si Iulian Lorincz, alaturi de membri ai Comisiei…

- Noile reguli, elaborate de guvernul elvetian, vor fi prezentate Parlamentului in 2024, in urma consultarilor. Elvetia, ale carei banci o fac cel mai mare administrator de averi offshore din lume, a cautat de multa vreme sa scape de imaginea veche de loc in care infractorii pot ascunde castigurile necuvenite.…

- Conflict de munca la nivelul Ministerului de Finanțe: Sindicaliștii amenința cu declanșarea grevei generale Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC), afiliat la Federația Naționala a Sindicatelor din Administrație (FNSA), a anunțat declanșarea unui conflict de munca și ca va urma toți pașii legali…

- Liderul Sed Lex, Vasile Marica, spune ca protestul spontan de joi al angajatilor Ministerului de Finante s-a extins in toata tara. El afirma ca este posibil ca guvernul sa intre intr-un „blocaj financiar foarte puternic”.

- Ciuca a fost intrebat, luni, despre faptul ca o parte din conducerea PNL si unii membri, precum Daniel Fenechiu, nu sunt de acord cu masurile fiscale, in special pentru avocati, si cer sa fie anulate. ”Pentru ca in acest moment cand discutam nu au fost finalizate discutiile la nivelul coalitiei, PNL…

- Raiffeisen Bank International (RBI) intarzie planurile de iesire din Rusia, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, in conditiile in care Austria isi apara cu mai multa determinare legaturile indelungate cu Moscova. Raiffeisen, a doua mare banca din Austria si cea mai…

- Misterul SAGA Festival: pierderi, datorii, haos. SAGA Festival, evenimentul care incearca sa concureze Untold, este un mister financiar. Cele mai recente date financiare ale companiei care organizeaza festivalul arata ca afacerea este dezastruoasa. Misterul SAGA Festival: pierderi, datorii, haos SAGA…