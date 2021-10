Rivian, noul star al mașinilor electrice? - De ce este evaluată la 80 miliarde dolari o companie care abia a început să producă Multe companii noi au anunțat în ultimii ani ca vor sa ajunga sa produca mașini electrice în volume mari, dar puține vor și ajunge sa aiba fabrici mari, fiindca este foarte greu sa ajungi producator auto de volum. Una dintre companiile care au mari șanse sa reușeasca este Rivian la care au venit cu bani super-giganți cum ar fi Amazon și Ford. În articol puteți citi de ce Rivian este speciala, de ce unii o compara cu Tesla, iar alții cu Apple și de ce intrarea ei pe piața marcheaza o premiera.



Zece ani de anonimat, unul de celebritate

Rivian Automotive Inc. a fost înființata,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

