Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul mediu anual de crestere economica estimat pentru perioada 2021 - 2024 este de 4,7%, cu un varf in anul 2023 de 5%, iar pe partea ofertei cel mai dinamic sector va fi cel al constructiilor, potrivit Prognozei in profil teritorial, varianta de iarna, publicate de Comisia Nationala de Strategie…

- ”O propunere de buget pentru anul 2021 ar urma sa fie finalizata, pentru a fi analizata, dupa discutiile cu ordonatorii de credite”, a declarat premierul Florin Citu, care a precizat ca PIB-ul nominal va fi „putin mai mare ca anul trecut”, potrivit Agerpres. „Stiu ca Ministerul Finantelor publice finalizeaza…

- Cițu: O prima propunere de buget pentru anul 2021 va fi gata luni, dupa discutiile cu ordonatorii de credite O propunere de buget pentru anul 2021 ar urma sa fie finalizata, pentru a fi analizata, luni, dupa discutiile cu ordonatorii de credite, a declarat premierul Florin Citu, care a precizat ca PIB-ul…

- „Ministerul Finantelor Publice finalizeaza astazi discutiile cu ordonatorii de credite. Deci ar trebui sa avem astazi o propunere de buget cat de cat aproape de ceea ce imi doresc eu si cred ca e un buget bun pentru a sustine cresterea economica. Vom vedea astazi, la finalul zilei vom vedea cate au…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o crestere a Produsului Intern Brut pentru 2021 de 4,3%, la 1.116,8 miliarde lei, fata de 4,5%, respectiv 1.135,3 miliarde lei, cat preconiza in Prognoza de toamna pentru rectificarea bugetara. De asemenea, in Prognoza pe termen mediu…

- Guvernul spera la o crestere economica de 4,3% in 2021, o revizuire in jos fata de prognoza anterioara, cand estima o creștere de 4,5%. Inflatia va ajunge la finalul anului la 2,5%, iar cursul de schimb leu/euro va fi de 4,89 in medie in 2021, arata Comisia Nationala de Strategie si Prognoza, informeaza…

- Romania ar putea inregistra o crestere economica de 4,1 - 4,2% in 2021, iar relansarea se va produce undeva in luna martie sau in trimestrul II, a declarat, miercuri, Valentin Ionescu, director in cadrul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). "Comisia de Prognoza la inceputul…

- Romania ar putea inregistra o crestere economica de 4,1 - 4,2% in 2021, iar relansarea se va produce undeva in luna martie sau in trimestrul II, a declarat, miercuri, Valentin Ionescu, director in cadrul Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza (CNSP). "Comisia de Prognoza la inceputul…