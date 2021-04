Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, a declarat ca ritmul de vaccinare cu AstraZeneca a scazut subtanțial in Romania. Acesta a spus pentru Digi24 ca, incepand cu 14 aprilie, oamenii care s-au vaccinat cu AstraZeneca in Romania incep sa primeasca doza de rapel, dupa cum arata News.ro. „Saptamana viitoare sunt aproximativ 2.000-3.000 de persoane la prima doza la care se adauga circa 7.000 – 8.000 de persoane care sunt la a doua doza”, a explicat el. In Romania exista momentan 750.000 de doze de vaccin AstraZeneca. Insa in contextul in care tot mai multe țari europene…