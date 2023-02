Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 90% dintre locuitorii celei de-a treia provincii chineze, ca numar de cetațeni, au fost infectați cu Covid-19, a declarat un oficial local din domeniul sanatații, in timp ce țara se confrunta cu o creștere fara precedent a numarului de cazuri, potrivit The Guardian.

- Poliția de Frontiera a transmis ca in cursul zilei de duminica s-a inregistrat o creștere a traficului de refugiați ucraineni prin vama Siret. Astfel, in data de 8 ianuarie 2023, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele valori de trafic: 2.513…

- O serie de decese in randul celebritaților și al personalitaților publice din China a starnit ingrijorarea ca numarul real al deceselor cauzate de Covid-19 ar putea fi mult mai mare decat raporteaza autoritațile, potrivit The Guardian.

- 2022 a fost anul recordurilor in recrutare, cu peste 400.000 de locuri de munca disponibile pe platforma de recrutare online BestJobs și 5,5 milioane de candidați care au cumulat peste 8 milioane de aplicari in cautarea unui job nou, aratand cel mai mare interes din ultimii cinci ani. „Semnalele actuale…

- Judetul Vaslui se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de infectii ale cailor respiratorii superioare, in ultima saptamana fiind semnalate 526 de cazuri, dintre care 69 internate, fata de 212, inregistrate in perioada anterioara de raportare, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate…

- In Chișinau se inregistreaza o intensitate de creștere a numarului de viroze sezoniere, in special la copii. Din 1642 de internari inregistrate saptamina trecuta in instituțiile medicale municipale, o parte dintre acestea au fost diagnosticate cu sindrom bronho-pneumonii și pneumonii acute, a declarat…

- Poliția de Frontiera a transmis ca in cursul zilei de joi s-a inregistrat o creștere ușoara a numarului de refugiați din Ucraina care au intrat in Romania prin vama Siret. Astfel, in data de 10 noiembrie 2022, in intervalul orar 00.00 – 23.59, pe sensul de intrare in P.T.F. Siret, s-au inregistrat urmatoarele…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 3.290.987. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate…