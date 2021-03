Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu, dupa ce rata de incidența COVID a urcat la 3,05, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica.Joi, in Capitala incidența era de 2,79 la mie, iar vineri a ajuns la 3,05.Potrivit reglementarilor in vigoare, la rata de incidența peste 3 la mie se inchid…

- Pentru localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori (Afumati, Balotesti, Berceni, Bragadiru, Buftea, Chiajna, Darasti-Ilfov, Dobroesti, Dragomiresti-Vale, Gradistea, Jilava, Magurele, Otopeni, Tunari, Vidra si Voluntari) se instituie interzicerea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis in sedinta de luni masuri pentru domeniile HoReCa, cultural si divertisment, in functie de rata de incidenta COVID-19 din localitati. Pentru localitatile in care incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai…

- A cincea transa de vaccin anti-COVID de la Pfizer BioNTech, care consta in 87.750 de doze, va ajunge luni in Romania, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Potrivit unui comunicat al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19,…

- Premierul interimar, Nicolae Ciuca, a precizat in ședința de Guvern ca piețele din București vor fi verificate de autoritați. Totul in contextul in care șeful DSU, Raed Arafat, a precizat ca situația cazurilor Covid-19 din Capitala este una dificila. „O sa avem o presiune mai mare pe zona…

- Ministerul Apararii Naționale a efectuat marți, 8 decembrie, o misiune de transport umanitar din București la spitale din Moldova, cu pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2, aflați in stare grava. Astfel, o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a transportaat,…