Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu duce o viața frumoasa de familie, dar și una profesionala, insa bineinteles apar și probleme. Vedeta a intampinat o mare dificultate cu un cadou primit chiar de la soțul ei. Nu s-a lasat cu una cu doua și a gasit rezolvarea.

- Liderul USR, Dan Barna, a stat „atat de mult” in SUA ca a uitat limba romana. Intr-o postare pe Facebook, in care vorbește, printre altele, de studiile sale universitare, prezidențiabilul USR da de pereți cu gramatica limbii romane. Liderul USR este ferm convins ca nu este ușor sa fii fericit…

- Mirela Vaida a revenit recent pe micile ecrane, in postura de prezentatoare la Acces Direct, iar telespectatorii au primit-o cu brațele deschise. Vedeta a povestit cum imbina viața de familie cu cea profesionala.

- Mici, de culoare neagra sau rosie, in functie de specie, cu gust amarui, fructele de aronia provin din America de Nord, unde bastinasii ii cunosteau efectele asupra sanatatii. Amerindienii i-au spus ”fructul inimii”, dupa ce i-au descoperit proprietatea de a le indica daca au sau nu probleme cardiace…

- Andreea Antonescu a facut o declarație surprinzatoare in momentul in care a fost intrebata despre casnicia sa cu Traian Spak. Cantareața Andreea Antonescu are o relație de foarte mulți cu Traian Spak, cel care ii este soț și care locuiește in America. Din casnicia Andreei Antonescu a rezultat o fetița…