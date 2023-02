Riscul de inundaţii pe râul Bega a scăzut. Satul Bodo este în continuare afectat Administratia Nationala Apele Romane anunta, marti, ca riscul de inundatii pe Raul Bega s-a diminuat, dar sunt in continuare in vigoare atentionari hidrologice care vizeaza judetul Timis. De asemenea, continua interventiile pentru stabilizarea situatiei. „Datorita interventiilor din timpul zilei de ieri si de azi-noapte ale echipelor noastre (formate din 35 de angajati) care au actionat alaturi de cele ale ISU, riscul de inundatii pe Raul Bega s-a diminuat. In acest moment, debitele sunt in scadere, fiind depasite cotele de inundatie la statiile hidrometrice Balint si Chizatau, aflandu-se in continuare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

