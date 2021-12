Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a indemnat oamenii sa-si anuleze unele dintre planurile de vacanta pentru a proteja sanatatea publica, pe masura ce varianta Omicron se raspandeste la nivel global, scrie BBC.

- ''Cu toate acestea, pana acum semnalele sunt relativ incurajatoare in ceea ce privește dezvoltarea unor forme grave de boala. In mod clar, devine varianta dominanta in Africa de Sud”, a declarat Anthony Fauci, la CNN.Acesta a mai declarat ca doza a treia va fi esențiala pentru a gestiona aceasta situație,…

- Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca toate țarile ar trebui sa se pregateasca pentru creșteri ale numarului infectarilor odata cu raspandirea variantei Omicron, scrie BBC . Directorul regional al OMS pentru Pacificul de Vest, Dr. Takeshi Kasai, spune ca noua varianta Omicron este probabil…

- Noua varianta de Covid, Omicron, continua sa provoace ingrijorare, desi cercetarile asupra sa sunt abia la inceput. Organizatia Mondiala a Sanatatii a recomandat ieri persoanelor de peste 60 de ani sau cu comorbiditati grave sa evite calatoriile pentru a nu se infecta.

- Persoanele expuse riscului de infectare cu coronavirus, intre care cele peste 60 de ani, ar trebui sa evite calatoriile, a recomandat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii, dupa aparitia noii variante Omicron.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat marti ca interdictiile generale de calatorie nu vor impiedica raspandirea noii variante Omicron a coronavirusului, cerand tarilor sa adopte o abordare bazata pe o evaluare a riscurilor, relateaza AFP .

- Noua varianta Omicron a coronavirusului prezinta „un risc foarte ridicat” la nivel mondial, a avertizat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii. OMS a subliniat insa ca persista numeroase incertitudini in ce priveste periculozitatea si transmisibilitatea variantei. „Pana in prezent, nu a fost raportat…

- Testele PCR sint in continuare eficiente in detectarea noii variante Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2 si sint in desfasurare investigatii pentru a determina daca aceasta varianta are vreun impact asupra celorlalte tipuri de teste, in special testele antigen rapide, a anuntat duminica intr-un comunicat…