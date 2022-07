Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat vineri forma finala a ordonantei de modificare a Codului fiscal, cateva masuri urmand sa intre in vigoare la inceputul lunii viitoare.Anuntul a fost facut de ministrul Finantelor, Adrian Caciu, in briefingul care a urmat sedintei Executivului, conform Agerpres.roAstazi am adoptat…

- Potrivit ministrului Finantelor, Adrian Caciu, se urmareste protejarea salariatilor cu venituri de pana la 4.500 de lei.Proiectul de ordonanta de urgenta care vizeaza modificarea Codului fiscal va fi parcurs in prima lectura in sedinta de Guvern de miercuri, a anuntat premierul Nicolae Ciuca."Avem nevoie…

- Toate marile lanturi de benzinarii din Romania au aplicat reducerea de 50 de bani pentru clientii finali, a anuntat, vineri dimineata, pentru AGERPRES, ministrul Energiei, Virgil Popescu. „Carburanti mai ieftini! Vreau sa le multumesc tuturor companiilor care s-au conformat voluntar si au aplicat deja…

- Direcția de Asistența Sociala Deva primește – incepand de JOI, 30 IUNIE 2022 – cereri in vederea acordarii tichetelor sociale pe suport electronic pentru achiziționarea de produse alimentare de baza și asigurarea de mese calde, conform Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 63/2022, cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-COV-2, potrivit News.ro. Actul normativ e are ca obiect…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 110 2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS COV 2.Legea are ca obiect de reglementare aprobarea…

- Iohannis a semnat decretul. Șeful statului a promulgat legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) ca integrator de servicii de comunicatii critice destinate autoritatilor publice care au atributii in administrarea situatiilor…

- Acesta a reusit sa obtina de la Fisc in instanta cei peste 5.000 de lei pentru care nu a depus la timp cererea. Masina, adusa din Franta, fusese inmatriculata in 2016, iar termenul pentru depunerea cererii era 31 august 2018. Statul e obligat sa dea inapoi taxele incasate nejustificat de la cetateni.…