Stiri pe aceeasi tema

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi afirma ca incidentele de miercuri din Washington D.C. nu sunt comparabile cu mineriadele din Romania, ci eventual cu protestul din 10 august 2018 din Piata Victoriei. La fel ca la "protestul diasporei", in SUA au iesit in strada cei care au pierdut alegerile si nu…

- O asociere de șase firme a obținut contractul privind construirea „Muzeului Copilului” la Alba Iulia. Muzeul va fi unul inedit in Transilvania și chiar in Romania, cu dotari pentru joaca, dar și pentru invațare. Cladirea va fi construita in cartierul Tolstoi, pe strada Marcus Aurelius, și va costa peste…

- Potrivit sursei citate, este vorba despre echipamente donate țarii noastre de catre Republica Federala Germania.In prezența, Romania a ajuns la un bilanț de 571.749 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID -19) și 13.862 de decese. Situația devine tot mai grava pe secțiile de Terapie…

- Producatorul german de echipamente sportive Adidas AG analizeaza daca va vinde sau va pastra brandul Reebok, ce se adreseaza in principal pietei din SUA, transmite BBC, potrivit AGERPRES. Adidas a precizat ca inca nu a luat o decizie ferma in privinta Reebok, iar un anunt privind viitorul…

- Guvernele anterioare au primit avertismente de la specialisti ca trebuie facute pregatiri pentru eventuale epidemii, dar nu s-a luat nicio masura, a declarat joi premierul Ludovic Orban."Trebuie sa recunoastem ca aceasta criza sanitara, aceasta epidemie a prins Romania intr-un moment in care…

- Pasagerii de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj vor putea calatori cu lichide in bagajele de mana. Incepand cu anul 2021, aeroportul va fi dotat cu echipamente de securitate cu o capacitate superioara de scanare. Aparatele au fost cumparate cu fonduri europene, anunța MEDIAFAX.Aeroportul…

- ​Ministerul Muncii propune, pentru 2021, un contingent de 30.000 de lucratori straini nou - admisi pe piata fortei de munca din România, conform unui proiect al instituției. Și pentru anul acesta era tot un contingent de 30.000, dar pandemia a cam blocat piața aceasta. Inspectoratul General pentru…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat luni o hotarare in care clarifica situatiile in care masca de protectie poate fi indepartata spatiile deschise, pentru perioade scurte de timp, respectiv atunci cand se fumeaza, se consuma produse alimentare sau bauturi in afara teraselor, dar…