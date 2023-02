Stiri pe aceeasi tema

- O capsula care continea Cesiu-137 care a fost declarata pierduta pe 25 ianuarie, in timpul transportului, de o companie miniera din Australia, a fost gasita dupa ce echipele de cautare au cercetat cu atentie sute de kilometri.

- Coreea de Nord a creat o rețea de unitați militare calare in toata țara intr-o aparenta incercare de a readuce in prim plan profesia antica practicata de cavalerii razboinici, scrie The Times.

- Intr-un interviu acordat presei sud-coreene, președintele țarii, Yoon Suk-yeol, a dezvaluit, luni, existența unor discuții intre Coreea de Sud și Statele Unite despre exerciții militare comune, incluzand active nucleare americane. Acest anunț vine dupa noi lansari de rachete balistice din partea Coreei…

- Coreea de Sud a mobilizat avioane de lupta, elicoptere de atac si a tras focuri de avertizare dupa ce drone nord-coreene i-au incalcat spatiul aerian, luni, a informat agentia de presa Yonhap, preluata de Reuters.

- Coreea de Nord a anunțat vineri ca a testat cu succes un motor de racheta cu combustibil solid, facand astfel inca un pas spre dezvoltarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) mai ușor de ascuns, de transportat și de lansat, scrie The Telegraph.

- In timp ce iubitorii de fotbal din intreaga lume s-au bucurat de meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar, așa cum era de așteptat, in Coreea de Nord situația a stat un pic diferit. Pana in sferturile de finala, aproape toate cele ele 56 de partide de la Cupa Mondiala, pana in faza sferturilor…

- Kim Jong-un este un mare fan al fotbalului, iar partidele de la Campionatul Mondial din Qatar s-au vazut și in Coreea de Nord. Dar totul a fost bine programat pentru ca cetațenii „sa nu primeasa mesaje greșite”. Partida Brazilia – Coreea de Sud a fost difuzata doar dupa ce conducatorii au vazut ca marii…

- Liderul Kim Jong Un a declarat ca obiectivul final al tarii sale este sa detina cea mai puternica forta nucleara din lume, in timp ce a promovat zeci de ofiteri militari implicati in recenta lansare a celei mai importante rachete balistice din Coreea de Nord, a informat duminica