- Jaqueline Cristian a reusit o calificare superba in sferturile de finala ale turneului Transylvania Open (WTA 250). Aceasta a invins-o, miercuri seara, pe australianca Alja Tomljanovic cu 7-6 (5), 7-5, dupa doua ore si 11 minute in fata favoritei numarul cinci. Romanca a inceput excelent si a condus…

- CSM Galati a invins-o pe ACSH Gheorgheni cu scorul de 3-2 (1-0, 0-0, 1-2, 1-0), dupa prelungiri, sambata, pe Patinoarul ''Dunarea'', intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata, potrivit Agerpres. CSM Galati a obtinut prima sa victorie din aceasta stagiune, luandu-si revansa…

- Perechea formata din Monica Niculescu și Anna-Lena Friedsam (Romania/Germania) s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie „WTA 250” de la Nur-Sultan (Kazakhstan). In semifinale, Niculescu si Friedsam (favorite 3) au invins echipa Vitalia Diatchenko/Yana Sizikova…

- In etapa a patra a Ligii I de fotbal feminin, Politehnica Timișoara a intalnit in deplasare echipa Fotbal Feminin Baia Mare pe Stadionul Central Recea. A fost un meci cu multe faze de poarta și goluri frumoase, iar dupa victoria cu 4-1 cele trei puncte puse in joc vin in Banat. Meciul a inceput cu ...…

- Fotbalistul echipei nationale a Romaniei, Ianis Hagi, a declarat, duminica seara, dupa victoria cu 2-0 cu Liechtenstein din preliminariile CM 2022, ca lucrul cel mai important a fost faptul ca prima reprezentativa a jucat din nou cu suporteri in tribune dupa aproape doi ani. "Pana acum…

- SCM Zalau a obținut sambata a doua victorie a sezonului, din tot atatea partide susținute, ambele fiind disputate in deplasare. Dupa 8 – 1 in prima runda, pe terenul celor de la Progresul Șomcuta Mare, formația condusa de George Zima și Alexandru Pop s-a impus sambata cu scorul de 4 – 3 pe terenul echipei…

- VfL Wolfsburg este singura echipa cu maximum de puncte din prima liga germana de fotbal, dupa ce a invins-o pe vicecampioana RB leipzig cu scorul de 1-0, duminica, in ultimul meci din etapa a treia. ''Lupii'' au obtinut victoria prin golul marcat de fundasul francez Jerome Roussillon (52). Totusi,…