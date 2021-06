Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Ripensia UVT anunța numirea unui nou manager general. Cel care va ocupa aceasta funcție este Vlad Bura, cunoscut in ultimii ani prin activitatea tehnica din fotbalul timișean. Nascut la 20 octombrie 1980, Vlad Bura este de profesie avocat și a evoluat, la nivel de juniori, la CSȘ Timișoara și…

- Gigi Becali (62 de ani) a oferit o explicație aparte atunci cand a fost intrebat despre numirea lui Dinu Todoran (42) ca antrenor principal la FCSB. Dupa ce Toni Petrea a decis sa nu iși prelungeasca contractul cu FCSB, Gigi Becali a inceput cautarile pentru un nou antrenor. Alesul latifundiarului a…

- Ripensia Timisoara isi cauta manager general, pozitie neocupata in organigrama clubului. Pentru gasirea solutiei potrivite conducerea a publicat online anuntul. Nu e prima data cand „Ripi” apeleaza la aceasta metoda. „Ripensia Timișoara este continuatoarea primului club profesionist din Romania, iar…

- # Cum comentați ultimele rezultate? O infrangere acasa, cu Chindia, și o victorie in deplasare, la Astra? – Au fost doua meciuri foarte bune pentru noi. Din pacate, unul in care am jucat foarte bine cu Chindia, poate ca mai bine decat in meciul caștigat cu Astra, insa nu am reușit sa marcam. Cu Chindia…

- 2020 a fost un an dificil, cu multe provocari pentru intreaga societate, dar și pentru economia in ansamblul ei. Dupa un an haotic, printre lucrurile care ne-au lipsit cel mai mult au fost și intalnirile cu prietenii sau colegii de job la bere, un...

- Frank Lampard (42 de ani), fostul mijlocaș și apoi manager al lui Chelsea, a dezvaluit zbuciumul trait in cariera. „A fost o experiența incredibila ca tehnician și ii mulțumesc clubului pentru șansa oferita”, a declarat la un curs organizat de London Football Awards pentru „Willow Foundation”. A rezistat…

- EZERIȘ – Progresul Ezeriș a pierdut primul meci oficial din 2021, scor 0-2, in deplasarea de la CSC Dumbravița! „Un joc foarte bun al nostru, cu o buna atitudine impotriva unei echipe bune a seriei. Din pacate, punctele raman la gazde, impresia artistica fiind a noastra. Tot din pacate, lipsa de incredere…

- Proiectul “Extindere rețea de canalizare menajera in localitațile Ghiroda și Giarmata-Vii” a intrat in linie dreapta. Si asta dupa ce, saptamana trecuta, s-a emis ordinul de incepere a lucrarilor și, din acest moment, executantul trece la treaba. Valoarea totala a proiectului este 20.645.675,62 lei.…