Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia UVT iși completeaza lotul dupa plecarile importante de la echipa. Clubul banatean a perfectat transferurile a trei jucatori inainte de plecarea in cantonamentul din Antalya. Cei trei jucatori cu care ripensiștii au batut palma sunt Ivan Urvantev și gemenii Andrei și Valeriu Macrițchi. The post…

- Stefan Mandachi, anteprenorul care a construit primul metru de autostrada din Moldova, il intreaba pe premierul Orban cand incepe și cand se finalizeaza autostrada Moldovei, insistand ca vrea sa afle anul, luna și ziua: „Daca n-avem nici scenariul, ce ne facem cu regia?”.Anteprenorul scrie…

- O tanara din Moldova ia adresat premierului Ion Chicu o scrisoare deschisa pe care aceasta a publicat-o pe pagina s-a de Facebook. Tânara Elena Jurjiu îl roaga pe Chicu sa vina cu soluții concrete referitoare la problema permiselor de conducere cumparate din Moldova și nu doar…

- Meteorologii anunta ca, incepand de sambata dupa-amiaza si pana luni seara, in cea mai mare parte a tarii vor fi intensificari ale vantului, precipitatii mixte si ninsori. Pentru zona de munte a fost emisa o atentionare Cod galben de ninsori, chiar viscol la altitudini mai mari de 1.700 de metri,…

- Dupa Adidas, și Puma pierde in instanța suprema procesul impotriva unui butic din Moldova. Magistrații nu au gasit similitudini cu celebra marca The Puma SE company, compania care comercializeaza marfuri sub celebra marca "Puma", a pierdut in instanța suprema procesul inițiat impotriva unei companii…

- Moderatorul acestui eveniment va fi dr. Lacramioara Stratulat, manager al Complexului Muzeal National „Moldova". Evenimentul expozitional este organizat de Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Palatului Culturii, expozitia urmand sa ramana pe simezele muzelui pana pe 11 februarie. Proiectul expozitional…

- Vremea se va incalzi usor, duminica, la nivelul intregii tari, iar cerul va fi variabil in regiunile intra-carpatice si mai mult noros in rest, a declarat, vineri Mirela Polifronie, meteorolog de serviciu in cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). "Trecator, va ploua slab sau va burnita,…

- Meteorologii au anuntat ca vineri vremea va fi inchisa si va ploua in sud, in centru, local prin est, nord si pe spatii mici in rest. La munte vor predomina ninsorile, iar in Moldova. In estul Transilvaniei, dar si in nordul si centrul Munteniei, vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla tare la munte,…