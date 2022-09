Stiri pe aceeasi tema

- Timisenele din „B” ramase in competitia K.O. si-au aflat azi adversarele din faza play-off a competitiei. CSC Dumbravita va da piept pe teren propriu cu Politehnica Iasi in aceasta faza, in timp ce Ripensia va primi replica celor de la FCU Craiova. O alta formatie din zona Banatului, CSM Resita, invingatoarea…

- Stadionul "Idealldquo; din Cernavoda gazduieste astazi meciul de fotbal Axiopolis Cernavoda Unirea Constanta, din turul trei national al Cupei Romaniei, editia 2022 2023.Partida se disputa in nocturna, de la ora 19.00, intr o singura mansa, Axiopolis fiind desemnata gazda ca echipa mai slab clasate…

- Marți a inceput turul 3 al Cupei Romaniei, faza in care intra in competiție echipele din Liga 2. Cu o singura excepție, echipele din Liga 2 care au evoluat marți au reușit sa treaca mai departe, fiind vorba despre Ripensia Timișoara, CSC Dumbravița, CSM Slatina și Chiajna, ultima avand nevoie de lovituri…

- CSC Dumbravita a debutat cu dreptul in ediția 2022/2023 a Cupei Romaniei. Calificați direct in Turul 3, baieții in alb-verde au reușit o victorie astazi, 1-0, in deplasare, la formația de Liga a III-a Avantul Periam, grupare care trecuse doua tururi pentru a ajunge aici. Meciul s-a desfașurat sub semnul…

- Echipele timisene din Liga 2 care au jucat azi in turul 3 al Cupei Romaniei si-au facut treaba din punct de vedere al „hartiei”. Ambele au jucat in fieful unor divizionare „C” timisene si au castigat. Ripensia a facut-o mai clar, scor 2-0, cu CSC Ghiroda si Giarmata Vii, in timp ce CSC Dumbravita a…

- Componenta a Ligii a 4 a a judetului Constanta, Axiopolis e campioana regionala in competitie, in timp ce Gloria Albesti joaca in Liga a 3 a. Stadionul "Idealldquo; din Cernavoda gazduieste miercuri, 17 august, partida de fotbal Axiopolis Cernavoda Gloria Albesti, din turul intai national al Cupei Romaniei,…

- Echipa masculina de baschet CSM Constanta, noua titulatura sub care vor evolua de acum „Gladiatorii din Tomis”, se pregateste pentru stagiunea de toamna, iar primele adversare pe care le cunoaste sunt cele din Cupa Romaniei, editia 2022/2023. In urma tragerii la sorti efectuate la Ploiesti, CSM Constanta…

- Ediția 2022/23 din Cupa Romaniei incepe cu o schimbare majora in ce privește formatul competițional. Federația Romana de Fotbal a modificat Cupa, iar din acest sezon fanii vor putea urmari meciuri și din faza grupelor. Startul in Cupa Romaniei s-a dat pe 6 iulie, cu fazele regionale. Cele 42 de caștigatoare…