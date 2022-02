Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia Timisoara s-a impus in duelul cu divizionara C Crisul Chisineu Cris, ultima verificare a ros-galbenilor inainte de deplasarea cu multe necunoscute din campionat. La pauza a fost totusi scor „alb”, dar in partea secunda elevii lui Florin Fabian au si punctat pentru un 3-0 categoric in cele din…

- Ripensia Timisoara a anuntat azi inca doua sosiri in lotul pentru partea a doua a stagiunii. Ros-galbenii l-au „repartriat” pe atacantul Claudiu Matis, marcator in testul jucat mai devreme cu Periam (scor 7-1), si l-au imprumutat pe fundasul Marco Mircea, de la Politehnica. Matis (23 ani) a facut parte…

- Suedia a devenit campioana europeana la handbal masculin, dupa victoria din finala cu Spania, scor 27-26, dar antrenorul echipei CSU Suceava, profesorul universitar doctor Petru Ghervan și-ar fi dorit ca titlul sa fie cucerit de Franța. Franța s-a clasat pe locul 4, fiind invinsa in finala mica de Danemarca,…

- FCSB a transmis, luni, inr-un filmulet pe Facebook, ca Mihai Pintilii, care era dorit in staful echipei nationale, va ramane la gruparea patronata de Gigi Becali, anunța news.ro. "In cazul in care aveati emotii cu privire la dragostea lui Mihai Pintilii pentru culorile ros-albastre, stati…

- Florin Cițu a ramas cu un regret. Fostul premier nu a reușit sa faca ce și-a propus, iar aceste ganduri inca il batuie. Florin Citu a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca anul trecut a fost cel mai bun din punct de vedere economic din istoria Romaniei. Pe de alta parte, regretul ca nu a…

- Ripensia Timisoara a anuntat azi primul transfer al clubului in noul an, daca exceptam revenirile din imprumut ale lui Dobre si T. Calin. E vorba de sarbo-croatul Nebojsa Ivancevic, jucator de profil ofensiv in banda stanga care a fost prezent si la reunirea ros-galbenilor. Acesta s-a consultat cu un…

- Ripensia Timișoara a anunțat azi doua plecari din lotul cu care a fost incheiat anul 2021. Atacanții Nemanja Sokovic și Mihai Ion și-au reziliat intelegerile cu ros-galbenii. Contractele au fost inchise de comun acord conform comunicatului clubului. Sokovic (25 ani) a venit la „Ripi” in vara lui 2020…

- Antrenorul principal al echipei de handbal de Liga Naționala CSU Suceava, profesorul Petru Ghervan, susține ca rezultatele mai puțin bune din actualul sezon au drept cauza nestabilirea relațiilor de joc, dupa venirea noilor sportivi. Un alt motiv il constituie creșterea calitații campionatului. CSU…