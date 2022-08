Ripensia nu a facut multe achizitii in aceasta vara si pare ca merge pe continuitate. Doar trei achizitii au fost confirmate inaintea noului sezon la ros-galbeni, care debuteaza in deplasare la Buzau. Pe langa Zamfirescu si Mogos, timisorenii l-au inregimentat oficial si pe portarul Paul Toroc, care se pregatea deja sub comanda lui Iulian Muntean. […] Articolul Ripensia si-a completat lotul cu un portar de la Banatul. Ros-galbenii au si un nou preparator fizic a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .