- Joaquin Sanchez Rodriguez, atacantul echipei Betis Sevilla, a inscris trei goluri in meciul cu Athletic Bilbao, de duminica, contand pentru etapa a 16-a din La Liga, scor 3-2, devenind cel mai in varsta jucator care izbutește un hat-trick in prima liga spaniola, potrivit Mediafax.Joaquin a…

- Victor Pițurca i-a luat in colimator pe Carlos Fortes și portarul Mirko Pigliacelli. Atacantul și-a lovit un adversar la un meci al echipei secunde a celor de la CS Universitatea Craiova. „Fortes m-a dezamagit ce a facut la echipa a doua, am avut o discutie cu el, eu i-am spus ca nu are voie sa aiba…

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) a fost desemnat cel mai bun jucator al sezonului trecut in Italia, luni seara, in cadrul evenimentului Gran Gala del Calcio, organizat la Milano de Asociatia Fotbalistilor Italieni (AIC), relateaza presa din Peninsula, citata de

- Atacantul francez Kylian Mbappe a devenit cel mai tanar jucator din istoria Ligii Campionilor care a ajuns la 15 goluri marcate in competitie, potrivit news.ro.Mbappe a reusit aceasta performanta la doar 20 de ani si 306 de zile. Messi inscria al cincisprezecelea gol in competitie la 21 de…

- Ion Alexandru Țiriac, fiul fostului mare jucator de tenis, Ion Țiriac, a recunoscut divorțul de Ileana Lazariuc. De fapt, cei doi s-au desparțit in urma cu doi ani, dar abia astazi au decis sa faca acest lucru public printr-un mesaj pe Instagram. „Din dorința de a reduce la tacere zvonurile, am decis…

- Atacantul roman Claudiu Keseru, autorul unui hat-trick pentru Ludogoret Razgrad, in meciul castigat cu 5-1 in fata formatiei TSKA Moscova, joi seara, a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucator al primei etape a grupelor competitiei Europa League.Claudiu Keseru este primul in clasamentul pe puncte alcatuit…

- FCSB ”il tortureaza” pe Lukasz Gikiewicz pentru ca polonezul sa accepte rezilierea contractului. Atacantul a primit ca mașina de serviciu un Matiz vechi și e presat sa dispara din cantonament pentru ca acolo are loc un turneu pentru juniori. Un atacant care ar fi trebuit sa fie concurent pentru Gnohere…