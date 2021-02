Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia „s-a oprit” la zece jocuri de verificare in aceasta iarna inainte de reluarea campionatului Ligii 2. Cosmin Petruescu si-a impartit lotul in doua si a obtinut rezultate pozitive, atat ieri in amicalul cu CA Oradea (scor 3-2), cat si azi, cu cealalta jumatate din efectiv, pe terenul sintetic…

- Ripensia Timisoara si-a continuat, tot la Urseni, parcursul cu victorii in amicalele iernii. Teoretic jocul-test de azi cu Pandurii Tg. Jiu, trebuia sa fie unul mai puternic, fiind prima divizionara secunda intalnita in aceasta perioada, dar ros-galbenii nu au avut probleme in a perfora poarta „lanternei”…

- Ripensia a strans randurile si s-a pregatit astazi pentru prima data in 2021. Reunirea ros-galbenilor a avut loc la Baza 2 a Politehnicii iar Cosmin Petruescu are sub observatie nu mai putin de sapte jucatori noi, dar nu se poate vorbi despre o certitudine la capitolul achizitii. „Suntem nerabatori,…

- Ripensia Timisoara si-a anuntat astazi programul de pregatire din startul lui 2021. Ros-galbenii vor disputa jocurile amicale in apropierea „casei” si vor efectua cel mai probabil un stagiu centralizat la Buzias, data fiind situatia epidemiologica actuala. Reunirea formatiei de pe „Electrica” e stabilita…

- Ros-galbenii si-au facut sarbatorile mai linistite dupa succesul de azi, in ultimul joc din Liga 2 in anul 2020. Ripensia Timisoara a trecut la limita, scor 1-0, de Farul Constanta prin golul lui Nemanja Sokovic in restanta din runda a 14-a iar echipa pregatita de Cosmin Petruescu a facut un salt de…

- Ros-galbenii au parte maine de un meci foarte important, ultimul din anul 2020. Restanta cu Farul Constanta reprezinta pentru Ripensia Timisoara o sansa de a scapa de presiunea pozitiei din clasament, una care a fost evidentiata de antrenorul dobrogenilor, Ianis Zicu. Acesta din urma s-a plans ca va…

- Ripensia Timisoara nu a reusit sa obtina niciun punct din intalnirea banateana din Caras cu CSM Resita. Gazdele au profitat de slabiciunile defensivei ros-galbene si au inscris de doua ori in prima repriza, 2-0 a fost si scorul final a intalnirii in urma careia rossonerii i-au depasit in clasament pe…

- Ripensia Timisoara a fost eliminata astazi din Cupa Romaniei. Abia iesiti din izolare, elevii lui Cosmin Petruescu au fost depasiti clar in repriza a doua a duelului din 16-imi cu Astra Giurgiu. Gruparea din Liga I a sprintat spre victorie in partea secunda si s-a impus cu 5-1, dupa ce la pauza tabela…