Stiri pe aceeasi tema

- Ros-galbenii revin maine pe „Electrica” dupa succesul obtinut in deplasare, scor 2-0 cu nou promovata CSC Selimbar. Cosmin Petruescu, „principalul” Ripensiei, spera acum ca elevii sai sa obtina si prima victorie pe teren propriu, dupa doua remize in debutul sezonului. Adversarul pare unul la indemana,…

- Ripensia Timisoara a obtinut azi prima victorie stagionala. Ros-galbenii s-au impus in deplasare, scor 2-0, in fief-ul nou promovatei CSC Selimbar, gratie „dublei” lui Denis Golda. La 1-0, fundasul Madalin Sturzu, de la banateni, a vazut direct cartonasul rosu. Dupa doua remize acasa, „Ripi” a reusit…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a remizat, scor 0-0, cu Ripensia Timișoara, in a doua etapa a sezonului regular, și a obținut primul punct in Liga 2. Meciul de pe stadionul ”Electrica” din Timișoara nu a fost unul prea atractiv pentru spectatorii aflați in tribune, fiind inregistrate puține ocazii de gol.…

- Ripensia nu a profitat de programul bun pe care l-a primit la startul Ligii 2. Dupa ce au remizat spectaculos cu Dunarea (3-3) in runda inaugurala, ros-galbenii nu au putut trece azi, tot pe „Electrica”, de modesta Unirea Dej. S-a incheiat 0-0 intr-un meci in care oaspetii recent promovati nu au parut…

- Ripensia Timisoara a sunat adunarea azi la baza „Electrica” cu 23 de jucatori, dintre care multi juniori proprii si doar tineri sositi de la echipe din zona. Antrenorul Cosmin Petruescu si presedintele Dumitru Mihu considera ca situatia este una normala acum, daca se tine cont ca ros-galbenii si-au…

- Echipa naționala de fotbal a Republicii Moldova va juca primul meci pe teren propriu cu suporteri in tribune dupa o pauza de un an și jumatate. La partida amicala cu reprezentativa Azerbaidjanului, numarul fanilor va constitui pana la 50 la suta din capacitatea stadionului Zimbru.

- Meciul de pe stadionul „Ilie Oana" este primul meci pe teren propriu al nationalei cu spectatori dupa o pauza de aproximativ un an si jumatate provocata de pandemia de coronavirus. Ultimul meci pe teren propriu cu public a fost Romania - Suedia, scor 0-2, in preliminariile EURO 2020, disputat pe Arena…

- Mitica Dragomir, fostul președinte al LPF, a cumparat un teren in valoare de doua milioane de euro de la Gigi Becali. Dumitru Dragomir și-a pus intreaga avere la bataie intr-o companie imobiliara, iar lucrurile merg excelent. Recent, președintele LPF a achiziționat un teren in valoare de doua milioane…