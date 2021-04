Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia a obtinut azi o victorie foarte importanta in play-out-ul Ligii 2. Ros-galbenii au invins Comuna Recea, scor 2-1, dupa ce maramuresenii au deschis scorul. Cele doua sunt acum la egalitate de puncte, dar in caz de egalitate la final elevii lui Cosmin Petruescu vor fi avantajati de rezultatul…

- Ripensia Timisoara are parte de ultimul duel din sezonul regular pe arena „Dan Paltinisanu”. La Timisoara vine revelatia Comuna Recea, grupare care in ciuda unor jucatori pierduti in iarna din cauze financiare, a reusit noi surprize in 2021. Indiferent de rezultatul acestui joc ambele echipe vor continua…

- Ripensia Timisoara are parte maine de un meci greu pe teren propriu, in compania celor de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, una dintre numeroasele pretendente la un loc in play-off-ul Ligii 2. Cosmin Petruescu, tehnicianul ros-galbenilor, se asteapta la un meci deschis oricarui rezultat pe arena „Electrica”,…

- CFR Cluj a caștigat, cu un scor de 5-0, partida de luni seara din Gruia cu FC Argeș și ține aproape de FCSB in fruntea clasamentului Ligii I. Antrenorul campioanei Romaniei declara la conferința de presa de sambata ca va aborda cu precauție meciul cu argeșenii, care au reușit o serie formidabila de…

- Ripensia nu a reusit sa bata „lanterna” Ligii 2, Pandurii Targu Jiu, la „rejucare”. Daca la Urseni a fost 4-0 pentru ros-galbeni, in jocul de astazi de pe sinteticul Bazei 2, gorjenii le-au tinut piept elevilor lui Cosmin Petruescu si cu putin noroc au incheiat la egalitate, scor 4-4. Dupa ce ieri au…

- Ripensia Timisoara si-a continuat, tot la Urseni, parcursul cu victorii in amicalele iernii. Teoretic jocul-test de azi cu Pandurii Tg. Jiu, trebuia sa fie unul mai puternic, fiind prima divizionara secunda intalnita in aceasta perioada, dar ros-galbenii nu au avut probleme in a perfora poarta „lanternei”…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Anton Petrea, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa online, ca spera ca formatia sa, prin apetitul ofensiv aratat in actuala editie a Ligii I, sa domine si sa se impuna in partida cu FC Viitorul. "Intalnim o echipa tanara, la fel ca a noastra, o echipa preocupata…

- Formatia CFR Cluj a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a XVII-a a Ligii I. Articolul CFR Cluj a invins Sepsi, scor 1-0, in Liga I apare prima data in Someșeanul.ro .