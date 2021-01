Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Haralambie Mociu nu e singurul jucator care si-a incheiat raporturile contractuale cu Ripensia saptamana aceasta. Ros-galbenii au reziliat astazi intelegerea cu fundasul Alin Burdet, aflat la echipa din ianuarie 2018. Burdet (22 ani) era printre cei mai vechi componenti din lotul actual. Fundasul…

- Echipa pregatita de Marius Șumudica a caștigat meciul disputat cu Ankaragucu, marți, in etapa a 17-a din Super Lig, scor 2-0.Scorul a fost deschis de Alexandru Maxim, in minutul 70, iar tabela a fost inchisa de Sahin, in minutul 90+6.Gaziantep a ajuns la 15 meciuri fara infrangere in campionat. Astfel,…

- Formatia Universitatea Craiova a invins echipa Chindia Targoviste, scor 3-0, intr-un meci amical disputat la Buftea, potrivit news.ro.Citește și: BREAKING Purtatul maștii RAMANE OBLIGATORIU la Constanța - Instanța suprema RESPINGE DEFINITIV acțiunea avocatei ION și rastoarna decizia CAB Golurile…

- Manchester United incheie anul pe nota majora. "Diavolii roșii" au invins in extremis pe Wolverhampton cu scorul de 1-0. Gazdele au smuls victoria abia in prelungiri. Singurul gol al partidei jucate aseara pe Old Trafford a fost marcat de Marcus Rashford.

- Manchester City s-a calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Olympiakos Pireu cu scorul de 1-0, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din Grupa C. Echipa antrenata de Pep Guardiola a obtinut a patra victorie din tot atatea meciuri jucate in…

- Corona Brasov Wolves a invins echipa maghiara Titanok cu scorul de 5-1 (3-0, 1-1, 1-0), marti, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, succes care i-a adus un loc pe podiumul Erste Liga la hochei pe gheata, potrivit Agerpres. Citește și: Ana Birchall rastoarna povestea renunțarii la pensia speciala,…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 2 ATP, l-a invins, duminica, pe rusul Andrei Rublev, locul 8 ATP, cu scorul de 6-3, 6-4, in prima etapa a Grupei Londra 2020 a Turneului Campionilor, potrivit news.ro.Nadal s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 17 minute. In primul meci al grupei, Dominic…

- Ziarul Unirea Marian Guț a spart gheața: gol pentru Unirea Alba Iulia, prima reușita in eșalonul terț | Polivalentul jucator din Ocna Mureș a deschis scorul in disputa cu Sticla Arieșul Turda Folosit de antrenorul Adrian Bicheși pe postul de mjlocaș dreapta, Marian Guț a deschis scorul, in minutul 7,…