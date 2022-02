Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia s-a despartit astazi oficial de mijlocasul ivorian Yuri-Stephane Coulibaly. Jucatorul in varsta de 23 de ani nu se mai prezentase la echipa in noul an. Timisorenii au ajuns astfel la sapte despartiri in aceasta iarna. Azi e ultima zi de transferuri iar Coulibaly a acceptat rezilierea contractului…

- Ripensia a pierdut azi ultimul joc de pregatire din Turcia, pe final. La fel ca si cu letonii de la Auda, in urma cu doua zile, si azi a fost 0-1 final, dupa ce georgienii de la FC Samgurali Tsqaltubo au marcat in final. Ros-galbenii isi vor incheia stagiul din Antalya maine. Timisorenii nu au […] Articolul…

- Ripensia va mai juca trei meciuri de verificare in stagiul turcesc. Dupa ce, ieri, ros-galbenii au remizat alb cu o grupare de esalon tert din Rusia, urmatorii adversari ai elevilor lui Florin Fabian vor fi din primele doua ligi ale Georgiei si Letoniei. Urmatorul adversar al divizionarei secunde timisorene…

- Ripensia Timisoara a anuntat azi inca doua sosiri in lotul pentru partea a doua a stagiunii. Ros-galbenii l-au „repartriat” pe atacantul Claudiu Matis, marcator in testul jucat mai devreme cu Periam (scor 7-1), si l-au imprumutat pe fundasul Marco Mircea, de la Politehnica. Matis (23 ani) a facut parte…

- Ripensia Timișoara a decis sa nu mai dispute amicalul din deplasare cu CSM Deva. Ros-galbenii au motivat ca au luat aceasta hotarare in scop preventiv dupa ce numarul de cazuri de infectare cu COVID-19 a crescut in ultimele zile, atat in oras, cat si in tara. Jocul cu hunedorenii ar fi urmat sa se dispute…

- Ripensia Timisoara a anuntat azi primul transfer al clubului in noul an, daca exceptam revenirile din imprumut ale lui Dobre si T. Calin. E vorba de sarbo-croatul Nebojsa Ivancevic, jucator de profil ofensiv in banda stanga care a fost prezent si la reunirea ros-galbenilor. Acesta s-a consultat cu un…

- Ripensia Timisoara s-a reunit astazi pentru pregatirea partii secunde a stagiunii de Liga 2. Una cu probabil doar noua jocuri (si) pentru ros-galbeni, motiv de nemultumire pentru patronat. Doar 20 de jucatori au efectuat primul antrenament al anului sub comanda tehnicianului Florin Fabian. Printre ei…

- Ripensia Timișoara a anunțat azi doua plecari din lotul cu care a fost incheiat anul 2021. Atacanții Nemanja Sokovic și Mihai Ion și-au reziliat intelegerile cu ros-galbenii. Contractele au fost inchise de comun acord conform comunicatului clubului. Sokovic (25 ani) a venit la „Ripi” in vara lui 2020…