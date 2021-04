Stiri pe aceeasi tema

- Ripensia are parte maine de a doua partida din faza play out. Ros-galbenii sunt in continuare pe loc de baraj pentru supravietuire si pentru a evita emotiile au neaparat nevoie sa ajunga echipa din fata. Locul e momentan ocupat de Comuna Recea, chiar adversara de sambata, grupare maramureseana care…

- FC Viitorul a castigat amicalul cu FC Arges prin golul lui Luca Andronache, fotbalist nascut in anul 2003. In perioada aceasta de intrerupere a Ligii 1 in urma meciurilor echipelor nationale , FC Viitorul aflata pe locul 11 in campionat, cu 31 de puncte a sustinut un meci amical cu FC Arges locul 7,…

- Ripensia Timisoara are parte de ultimul duel din sezonul regular pe arena „Dan Paltinisanu”. La Timisoara vine revelatia Comuna Recea, grupare care in ciuda unor jucatori pierduti in iarna din cauze financiare, a reusit noi surprize in 2021. Indiferent de rezultatul acestui joc ambele echipe vor continua…

- Ripensia Timisoara are parte maine de un meci greu pe teren propriu, in compania celor de la Viitorul Pandurii Tg. Jiu, una dintre numeroasele pretendente la un loc in play-off-ul Ligii 2. Cosmin Petruescu, tehnicianul ros-galbenilor, se asteapta la un meci deschis oricarui rezultat pe arena „Electrica”,…

- REȘIȚA – CSM Reșița va juca sambata, 27 februarie, de la ora 11:00, pe stadionul „Mircea Chivu”, partida cu Dunarea Calarași, programata in etapa a XVII-a Ligii 2! Rosso-nerii au avut un inceput modest de campionat, in prima etapa din 2021 pierzand, 0-2, in deplasarea de la Cskiszereda Miercurea Ciuc,…

- Ripensia „s-a oprit” la zece jocuri de verificare in aceasta iarna inainte de reluarea campionatului Ligii 2. Cosmin Petruescu si-a impartit lotul in doua si a obtinut rezultate pozitive, atat ieri in amicalul cu CA Oradea (scor 3-2), cat si azi, cu cealalta jumatate din efectiv, pe terenul sintetic…

- Ripensia nu a reusit sa bata „lanterna” Ligii 2, Pandurii Targu Jiu, la „rejucare”. Daca la Urseni a fost 4-0 pentru ros-galbeni, in jocul de astazi de pe sinteticul Bazei 2, gorjenii le-au tinut piept elevilor lui Cosmin Petruescu si cu putin noroc au incheiat la egalitate, scor 4-4. Dupa ce ieri au…

- Ripensia Timisoara si-a continuat, tot la Urseni, parcursul cu victorii in amicalele iernii. Teoretic jocul-test de azi cu Pandurii Tg. Jiu, trebuia sa fie unul mai puternic, fiind prima divizionara secunda intalnita in aceasta perioada, dar ros-galbenii nu au avut probleme in a perfora poarta „lanternei”…