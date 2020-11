"Rinocer gri": Mircea Geoană afirmă că NATO este într-o cursă pentru a adopta noi tehnologii ​NATO se afla într-o cursa pentru a adopta si a pune în practica noi tehnologii, iar acest lucru presupune a avea oamenii, fondurile si structurile potrivite, a declarat miercuri secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, în cadrul evenimentului NATO 2030, potrivit site-ului www.nato.int citat de Agerpres.



&"Deseori se vorbeste despre coronavirus ca despre un eveniment de tipul 'lebedei negre'. Impact ridicat, dar extrem de improbabil. În timp ce noile tehnologii sunt mai probabil un 'rinocer gri'. Impact ridicat si extrem de probabil. Îl… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca mor oameni nevinovați pentru ca mai funcționeaza instituții de sanatate fara autorizație ISU! Teatre, Spitale, cladiri in care exista aglomerații de persoane inca mai funcționeaza FARA autorizații la incendiu! Cați oameni trebuie sa mai moara pentru ca legile sa fie respectate? O noua tragedie…

- Paul Amarica, un roman care traiește de aproape 30 de ani la Paris și deține o galerie de arta pe Champs Elysees, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre situația alarmanta din Franța, care este in lockdown, are cel mai mare numar de cazuri noi și decese din Europa și se confrunta cu proteste…

- Traian Basescu a lansat miercuri seara, pe Facebook, un nou atac la adresa actualului guvern și a președintelui Iohannis pe care-i acuza în termeni duri ca nu iau masuri de urgenșa pentru stoparea pandemiei. Fostul președinte propune opt masuri pentru limitarea raspândirii coronavirusului,…

- Fostul presedinte Traian Basescu cere autoritatilor sa renunte la propaganda prin care "incearca sa ascunda situatia grava" din spitale si sa ia un set de "masuri dure" pentru a opri un "dezastru sanitar si poate unul electoral". "Cei responsabili de soarta romanilor trebuie sa renunte la propaganda…

- Nivelul de alerta terorista ramane in Romania ''Albastru-Precaut'' Foto: captura video. Nivelul de alerta terorista ramâne în România ''Albastru-Precaut'', a informat, marti, Serviciul Român de Informatii (SRI), care a transmis ca amenintarea terorista în Europa…

- Premierul Ludovic Orban are în programul de joi o întâlnire cu reprezentanții companiei energetice PKN Orlen. Este cea mai mare companie poloneza și una dintre cele mai importante din domeniul petrolier din Europa. La întâlnire va participa și ministrul economiei Virgil…

- Situatia din Europa, unde numarul de contaminari cu noul tip de coronavirus inregistreaza o crestere accentuata, "este grava si alarmanta", iar blocul comunitar trebuie sa fie mai eficient in ceea ce priveste politicile de testare, de monitorizare a contactilor, de vaccinare si de plasare in carantina,…

- Am cerut o situație a modului în care au fost cheltuiți banii publici în instituțiile statului, a declarat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, într-o declarație de presa transmisa pe Facebook. "Situația pe care am primit-o a fost departe de a fi îmbucuratoare. Am gasit…