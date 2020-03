Rino Guard SRL a semnat un contract pentru asigurarea pazei la CNE Cernavoda (document)

Stiri pe aceeasi tema

- Caminul detinut de CNE Cernavoda pe strada Unirii nr. 51, 53 si 57 din orasul Cernavoda va fi reabilitat. Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a atribuit contractul "Lucrari de reparatii camin 150 locuri societatii Real Deco SRL din Bucuresti. Valoarea contractului atribuit este de 957.029,59 lei.…

- Autoritatea Navala Romana cumpara de la Getica 95 Com SRL Ramnicu Sarat energie electrica. Contractul atribuit avand ca obiect "Achizitia de energie electrica pentru alimentarea a 38 locuri de consum aflate in exploatarea autoritatii contractante, respectiv Autoritatea Navala Romanaldquo; are o valoare…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta a atribuit un contract in urma unei licitatii publice pentru achizitia de motorina Euro Diesel in regim de scutire de la plata accizei. Atribuirea a avut loc in data de 18 februarie 2020. Contractul are ca obiect furnizare de motorina euro…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a atribuit un contract pentru achizitia de servicii de reparatii capitale la compresoare de aer 2 7510 CP01, CP02, CP03 si CP04. Atribuirea a avut loc la data de 4 februarie 2020. Valoarea finala a achizitiei este de 379.820 de euro. Firma castigatoare este Atlas…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica organizeaza o licitatie pentru atribuirea unui contract aferent achizitiei de servicii complete de paza civila pentru obiectivele din afara Platformei CNE Cernavoda. Atribuirea se va face in data de 13 februarie 2020, valoarea estimata fiind de 366.013,44 lei. Achizitia…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, Sucursala Regionala CF Constanta, a anuntat cui i a atribuit contractul de achizitie publica "Asigurarea vizibilitatii si a gabaritului de libera trecere prin erbicidare si taiere de vegetatie pe raza SRCF Constantaldquo;. Contractul atribuit, in valoare de 213.622,92…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA organizeaza o licitatie publica pentru atribuirea unui contract aferent lucrarilor de modernizare la Statia de tratare Apa STA Etapa II Faza 1. Valoarea estimata a achizitiei se ridica la suma de 3.203.096 lei, termenul limita pentru propuneri fiind 27 februarie…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a semnat cu firma San Electroterm Grup SRL, care si a adjudecat contractul "Servicii de mentenanta echipamente instalatii de centralizare hibrid Siemens si CED in statia CF Constanta Port Zona Cldquo;. Valoarea contractului este de 423.000…