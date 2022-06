Stiri pe aceeasi tema

- Rinat Ahmetov, cel mai bogat oligarh al Ucrainei, a intentat un proces impotriva Rusiei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, invocand presupuse incalcari ale drepturilor de proprietate si confiscarea bunurilor in contextul invaziei Moscovei, relateaza The Financial Times. Fii la curent…

- Ahmetov este proprietarul majoritar a doua mari otelarii, inclusiv Azovstal – scena unora dintre cele mai intense lupte din razboi – in orasul portuar Mariupol, pe care fortele ruse l-au cucerit luna trecuta. Oligarhul ucrainean este originar din orasul ocupat Donetk, in regiunea estica Donbas, unde…

- Guvernul polonez cere noi masuri punitive impotriva Rusiei, pentru a mentine presiunea economica asupra Moscovei si a pune capat invaziei asupra Ucrainei, informeaza sambata dpa, citata de Agepres. „Din punctul nostru de vedere, un al saptelea pachet de sanctiuni ar trebui impus cat mai curand posibil.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii celui…

- Rinat Ahmetov, cel mai bogat om al Ucrainei, spune ca intenționeaza sa dea in judecata Rusia pentru pierderile de circa 20 de miliarde de dolari cauzate de bombardarea uzinelor siderurgice pe care le deținea in Mariupol, scrie news.sky.com. Oțelaria Azovstal a suferit daune grave din cauza bombardamentelor…

- Se asteapta ca Uniunea Europeana sa prezinte miercuri sanctiunile petroliere impotriva Moscovei. Fortele rusesti au continuat sa atace obiective din estul Ucrainei, lansand rachete asupra unei uzine siderurgice care este ultima reduta a rezistentei din orasul portuar Mariupol.

- Rusia a avertizat Statele Unite impotriva trimiterii de noi arme in Ucraina, a declarat ambasadorul Moscovei la Washington la televiziunea de stat rusa, informeaza luni Reuters. ‘Am subliniat inacceptabilitatea acestei situatii cand Statele Unite varsa arme in Ucraina si am cerut incetarea acestei practici’,…