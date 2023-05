Rihanna a fost nostalgica zilele trecute și a publicat pe rețelele sociale o serie de fotografii facute la prima sarcina, cand il avea in burta pe micuțul RZA. Deși este insarcinata din nou, artista iși aduce aminte cu drag de perioada cand l-a avut in burta pe primul ei copii și a sarbatorit acest lucru in stilul caracteristic.