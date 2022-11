Stiri pe aceeasi tema

- Boli cu care te poți confrunta daca dormi mai puțin de cinci ore pe noapte. Studiu Perioada redusa de odihna pe timp de noapte poate determina unele afecțiuni. Un studiu recent indica o legatura intre orele de somn și anumite boli. O echipa de cercetatori britanici si francezi, condusa de University…

- Vladimir Putin s-a oprit sa se consulte cu miniștrii și nu ii informeaza despre planurile sale, relateaza publicația de știri rusa Meduza, citand surse anonime apropiate de Kremlin și guvern. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, vrea ca americanii sa-si schimbe obiceiurile alimentare, iar miercuri urmeaza sa decreteze, la un summit consacrat alimentatiei, ca este timpul ca SUA sa puna capat insecuritatii alimentare, abordand in acelasi timp problema obezitatii in aceasta tara, relateaza…

- Banca Centrala Europeana va majora din nou ratele dobanzilor joi pentru a lupta impotriva inflației galopante și, avand in vedere ca se ia in considerare o mișcare mare și una record, singura intrebare este cu cat, scrie Reuters, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Numarul copiilor care se confrunta cu urmarile secetei severe in Cornul Africii a crescut cu peste 40% in decurs de doua luni, a atentionat luni Fondul Natiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, informeaza dpa. In perioada februarie-aprilie, numarul de copii care se confrunta cu impactul secetei – inclusiv…

- Rapperul american ASAP Rocky, partenerul Rihanna, a fost inculpat pentru rolul sau intr-un atac armat in noiembrie anul trecut la Hollywood, au anuntat luni autoritatile din Los Angeles, California, informeaza Agerpres , care preia AFP. Rakim Mayers, cunoscut ca ASAP Rocky, in varsta de 33 de ani, are…

- Ericsson a promis ca se va apara cu fermitate de acțiunile legale intreprinse in SUA din cauza comportamentului greșit auto-raportat in jurul afacerii sale in Irak, care ar putea implica plați catre grupuri teroriste. Un proces a fost intentat pe 4 august de un grup care includea ostatici și rude ale…

- Un mesaj de amenintare privind aruncarea in aer a centralei nucleare de la Zaporojie a aparut luni pe retelele de socializare rusesti Telegram si vKontake. Amenintarea ar fi fost facuta de comandantul garnizoanei de la Zaporojie, Valeri Vasiliev.