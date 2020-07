Stiri pe aceeasi tema

- Solistul What’s Up a scapat ca prin urechile acului de dosarul penal in care era acuzat de ultraj. Vedeta ce s-a afirmat deseori printr-un comportament agresiv, in decembrie 2019, solistul a fost incatușat de un echipaj al Secției 17 Poliție București dupa ce și-a agresat iubita, in apartamentul acesteia.…

- Iulia Vantur traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Salman Khan de mai mulți ani. Fosta prezentatoare de televiziune locuiește in India de 5 ani și se bucura de o cariera de succes. Iulia Vantur a evitat mereu sa dea detalii despre viața personala, preferand discreția, insa acum a recunoscut…

- Ploile abundente din ultima perioada au oferit și imagini spectaculoase, dincolo de prapadul pe care l-au provocat in mare parte a Banatului. Acestea au devenit virale in mediul online. Aici vorbim despre Cascada Bigar, Lacul Ochiul Beiului și Cascada Carșa. Cascada Bigar a oferit, de-a lungul vremii,…

- Guvernul Romaniei a stabilit, zilele trecute, deschiderea marilor centre comerciale de tip mall, incepand din data de 15 iunie, dar cu o condiție: daca pana la aceasta data numarul persoanelor infectate va scadea. Mesajul a fost transmis zilele trecute de ministrul Economiei, Energiei si Mediului de…

- SITUAȚIA IN VRANCEA – Comunicat al Prefecturii județului Vrancea In județul Vrancea, in data de 3 iunie 2020, sunt monitorizate de catre Direcția de Sanatate Publica (DSP) 752 persoane aflate in auto-izolare la domiciliu. In carantina instituționalizata se afla 22 persoane. La aceștia, pe toata durata…

- Dezastru in sudul țarii. O ploaie cu grindina, care a durat aproape o ora, a facut prapad din gospodariile oamenilor. In satul Vadul lui Isac, din raionul Cahul, puhoaiele au inundat curți, au distrus mai multe case, dar și drumurile din localitate, transmite orheitv.md. Oamenii, care au ramas fara…