Ridiculizarea accentului unei persoane te-ar putea trimite la închisoare în Franța Parlamentul francez a adoptat joi, cu sprijinul guvernului și cu o covârșitoare majoritate, un proiect de lege care sancționeaza discriminarea pe baza accentului, relataza AFP.

Textul adoptat în prima lectura în Adunarea Naționala cu 98 de voturi &"pentru&" și 3 &"împotriva&" vizeaza înregistrarea accentului ca una dintre cauzele discriminarii reprimate de lege, în același mod ca originea etnica, sexul sau dizabilitatea. Pedeapsa este de trei ani închisoare și o amenda de 45.000 de euro.

Legea propusa de deputatul pentru Hérault (sud), Christophe…

Sursa articol: hotnews.ro

