Ridicarea brevetelor vaccinurilor, o telenovelă nesfârșită Ridicarea temporara a protecției drepturilor de proprietate intelectuala pentru vaccinurile impotriva Covid-19 este o dezbatere care, la mai bine de un an de la punerea pe piața a primelor doze, nu a fost inca decisa. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații, 41 de țari inca nu au reușit sa imunizeze 10% din populația lor, in timp […] The post Ridicarea brevetelor vaccinurilor, o telenovela nesfarșita first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Concret, anul trecut s-au sinucis un numar total de 717 persoane in Finlanda, dintre care 73% au fost barbati, in timp ce pandemia de COVID-19 a facut 558 de victime, 1% din totalul deceselor nationale, in aceasta tara de 5,5 de milioane de locuitori, potrivit Tilastokeskus.Desi s-au inregistrat cu…

- Pe de alta parte insa, o poziție diferita are ministrul Sanatații. Alexandru Rafila spune ca e reținut in privința introducerii obligativitații certificatului COVID. Urgentarea adoptarii certificatului verde vine in contextul in care noua tulpina de sars-cov-2 este confirmata in tot mai multe țari.Specialiștii…

- Varianta Delta, foarte contagioasa, a redus la 40% eficacitatea vaccinurilor impotriva transmiterii boli, avertizeaza Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, care recomanda in continuare folosirea maștii și respectarea celorlalte masuri de protecție. Directorul…

- Eurodeputatii au lansat miercuri apeluri la solidaritate cu tarile sarace, au cerut pe un ton imperativ suspendarea brevetelor grupurilor farmaceutice asupra vaccinurilor anti-COVID pentru a creste productia in intreaga lume si au insistat asupra necesitatii respectarii angajamentelor privind donatiile…

- Varianta Delta a COVID, mult mai contagioasa, a scazut la 40% eficienta vaccinurilor impotriva transmiterii virusului, a avertizat miercuri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP, citata de News.ro . Inainte de aparitia acestei tulpini, in India, in urma cu mai puțin de un…

- Capitala chineza, Beijing, a decis sa mentina in carantina pentru 48 de ore toate coletele sosite din strainatate, masura menita sa previna raspandirea COVID-19, desi Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) considera ca transmiterea noului coronavirus prin intermediul suprafetelor este putin probabila.…

- Germania va promova serul anti-Covid dezvoltat de Moderna pentru cetațenii care vor sa se vaccineze cu doza a treia, potrivit ministrului german al Sanatații, Jens Spahn, care descrie acest vaccin drept „Rolls Royce-ul” vaccinurilor impotriva coronavirus, in timp ce serul de la Pfizer este doar „un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a lansat sambata un apel catre tarile din G20 pentru a accelera recunoasterea reciproca a vaccinurilor impotriva COVID-19, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Adresandu-se prin sistem de videoconferinta celorlalti participanti la Summitul G20 de la Roma,…