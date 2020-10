Rico888 și Killa Fonic aduc prima piesa in limba italiana, Tango & Cash, al carui nume a fost inspirat din filmul de acțiune cu Sylvester Stallone și Kurt Russell. Este pentru prima data cand Rico888 compune integral o piesa in italiana, insa beat-ul a contribuit decisiv la creionarea sa și la rezultatul care poate fi ascultat aici: “Scriu in engleza de cand aveam 11-12 ani și abia recent am inceput și in italiana. Am scris piesa imediat ce am auzit beat-ul in studio cu 911. Nu eram obișnuit sa fac rap in italiana, insa m-am simțit mai mult decat confortabil in realizarea ei. Am avut un vibe comun,…