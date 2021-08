Rico888 lansează „20 Minuti”, în colaborare cu Yeno Rico888 lanseaza a doua piesa in limba italiana – „20 Minuti”, alaturi de Yeno. Single-ul va fi inclus pe urmatorul EP al artistului. Versurile au fost scrie de catre Rico888, iar producția finala a fost semnata de REALM. Cunoscutul artist italian Rico888, s-a facut remarcat datorita stilului sau unic de a compune. „Promises U Made”, „Obnoxious”, „Don’t Call Me” și „1618BC” sunt doar cateva dintre lansarile cunoscute ale artistului. De asemenea, „Tango&Cash” feat. Killa Fonic a fost prima piesa scrisa in italiana de catre artist și a reușit sa stranga peste 500k vizualizari pe YouTube și 116k… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

