- Cantareața Adele a devenit un exemplu de urmat pentru multe femei din intreaga lume, pentru transformarea sa incredibila. Pierderea in greutate pe care Adele a suferit-o este o inspirație pentru mulți oameni.

- Bianca Corcheș, soția inșelata de partenerul ei cu Carmen de la Salciua, i-a transmis un mesaj dur cantareței, dupa ce s-a cuplat cu soțul ei. Femeia a incercat sa dea dea ea și pe rețelele de socializare, dar a fost blocata.

- Adela Popescu și Radu Valcan au devenit parinți pentru a treia oara in urma cu aproape trei luni, cand a venit pe lume Adrian. Prezentatoarea TV și-a surprins fanii de pe contul de socializare cu un video, in timp ce soțul ei il leagana pe mezinul familiei. Dupa aproape trei luni, Adela Popescu și Radu…

- In urma cu ceva timp, Andreea Esca a fost invitata la un podcast online, acolo unde a discutat mai multe aspecte, insa și-a spus și opinia despre manelistul Tzanca Uraganu. Iata cum a reacționat acesta cand a auzit ce a spus celebra prezentatoare de știri despre el! Fanii au reacționat imediat, in comentarii!

- Mara Banica e insarcinata pentru a doua oara . Vedeta, care e deja mama unui baiețel, va naște o fetița in curand, caci este deja in luna a șasea de sarcina. Fosta vedeta de la Antena 1 s-a mandrit acum cu burta ei de gravida, pe Facebook a publicat o poza. In imaginea din mediul online, Mara Banica…

- Irina Rimes a mers a un eveniment monden aratand de vis. Vedeta a purtat o rochie care i-a pus in evidența silueta frumoasa, insa fanii au observat un detaliu inedit. Au intrebat-o daca nu cumva e gravida.