- Richard Gere și soția lui de doar 36 de ani așteapta un al doilea copil. Presa spaniola relateaza ca Alejandra Silva este insarcinata, la doar 9 luni de la nașterea primului copil al cuplului.

- Multe dintre starurile din showbiz-ul internațional se pot lauda cu familii numeroase, potrivit cotidianului spaniol El Pais. Printre vedetele cu cei mai mulți copii se numara Eddie Murphy, Alec Baldwin, dar și Mel Gibson și Mick Jagger, noteaza elpais.com. Alec Baldwin - Actorul in varsta de 61 de…

- Antonio Banderas, in varsta de 59 de ani, spune ca Melanie Griffith, in varsta de 62 de ani, va fi mereu cea mai buna prietena a sa, chiar daca au divorțat in 2015, noteaza contactmusic.com. Starul a spus pentru Vulture: „Nu mai sunt casatorit cu Melanie, dar ea imi este familie. Este, cred, una din…

- Ramona Badescu traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Deși iși pierduse orice speranța ca va mai deveni mama și era pregatita sa apeleze la feritilizare, actrița și iubitul ei au primit o veste minunata. Cei doi, care locuiesc in Italia, vor deveni in curand, parinții unui baiețel. Ramona…

- Cineastul american Quentin Tarantino si sotia lui, Daniella, asteapta primul copil, informeaza People, potrivit news.roCei doi au transmis ca sunt „foarte incantati sa anunte ca asteapta un copil”. In varsta de 56 de ani, Tarantino s-a casatorit cu Daniella, in varsta de 35 de ani,…